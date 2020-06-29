محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على أنه استمرارا لمنع حفلات الأعراس وبيوت العزاء و التجمعات والتجمهر، سيتم احتجاز أصحاب القاعات وأصحاب أجهزة الدي جي، والفرق الفنية وجميع المخالفين لهذا القرار، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا ولمنع تفشي هذا الوباء



وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي إن المخالفين لهذا القرار وهذه الإجراءات سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشدداً على أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس.