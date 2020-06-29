مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
وضع مستوطنون، اليوم الاثنين، بيوتا متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين وضعوا بيوتا متنقلة في منطقة "خلة الدالية" حوض رقم 37 من أراضي عصيرة الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وضع مستوطنون، اليوم الاثنين، بيوتا متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين وضعوا بيوتا متنقلة في منطقة "خلة الدالية" حوض رقم 37 من أراضي عصيرة الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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