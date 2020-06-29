مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

وضع مستوطنون، اليوم الاثنين، بيوتا متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين وضعوا بيوتا متنقلة في منطقة "خلة الدالية" حوض رقم 37 من أراضي عصيرة الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).