إسرائيل تعلن تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تفشي وباء (كورونا)





أما دور العبادة فلا يتجاوز عدد المصلين 50، وتقرر تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تصاعد المنحنى الوبائي في البلاد، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



إلى ذلك قرر (كابينت كورونا)، تشغيل المخيمات الصيفية في المدارس ابتداءً من بعد غد الأربعاء لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى حتى الرابعة.



وتشير معطيات نشرتها اليوم دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، إلى انخفاض بنسبة 27%، طرأ في شهر نيسان/إبريل الماضي على حجم فرع التصدير في إسرائيل، مقابل نفس الشهر ذاته من العام الماضي بسبب أزمة (كورونا) ليبلغ ثلاثة مليارات 400 مليون دولار.



ويستدل مع ذلك من هذه المعطيات أن حجم التصدير في فرع الهاي تيك انخفض خلال الشهر المذكور بنسبة اثنين فارزة ثمانية بالمئة فقط ليبلغ نحو مليارين 200 مليون دولار.



رام الله - دنيا الوطنقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون (كوورنا) في إسرائيل، (كابينيت كورونا)، اليوم الإثنين، تقييد التجمهر داخل قاعات الحفلات والأفراح لينخفض عدد الأشخاص فيها إلى 100.