نتنياهو: أمر الضم "تحت غطاء السرية" ولا يعتمد على (أزرق أبيض)





ويزور وفد أمريكي برئاسة مبعوث عملية السلام، آفي بيركوفتش، إسرائيل، حيث التقى اليوم زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس.



ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من تموز/يوليو.



إلا أن غانتس شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، أكد لأعضاء الطاقم الأمريكي اليوم الإثنين، بأن الأول من تموز/يوليو ليس موعداً مقدساً.



وأشار إلى أن إسرائيل منشغلة حالياً أكثر بإعادة الإسرائيليين إلى سوق العمل في ظل تفشي جائحة (كورونا) قبل دفع التحركات السياسية قدماً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المحادثات مع الفريق الأمريكي، بشأن خطط الضم "تحت غطاء السرية"، ولا "يعتمد على حزب (أزرق أبيض).وقالت (القناة 12) الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث في لقاء مغلق لحزب (الليكود)، بأننا "على اتصال مع الفريق الأمريكي الموجود هنا في إسرائيل، والأمر تحت غطاء السرية، الموضوع لا يعتمد على (أزرق أبيض)".