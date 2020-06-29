هل ستُؤجل جلسة محاكمة المتهمين بقضية وفاة إسراء غريب غداً؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد فارس سماعنة، مدير المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، أنه سيتم تأجيل الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب في بيت لحم، والمقرر انعقادها غداً الثلاثاء.



وقال سماعنة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "سيتم تأجيل الجلسة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها مدينة بيت لحم، نتيجة تفشي وباء (كورونا)، حيث سيتم تحديد موعد آخر للجلسة، غداً الثلاثاء".



يذكر أن الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، (21) عاما) قد توفيت يوم 22 آب/ أغسطس 2019، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب المفضي للموت، وهذا ما أكدته النيابة العامة الفلسطينية آنذاك.



وقد أثارت قضية وفاة الفتاة إسراء، الرأي العام، حيث يقبع في السجن اثنين من اشقائها، وزوج شقيقتها، بتهمة الاعتداء عليها بالضرب.