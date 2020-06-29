مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة توجه تحذيراً من خطط الضم "غير القانونية"





وأشار إلى أن إسرائيل منشغلة حالياً أكثر بإعادة الإسرائيليين إلى سوق العمل في ظل تفشي جائحة (كورونا) قبل دفع التحركات السياسية قدماً.



رام الله - دنيا الوطنوجهت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه اليوم الإثنين، دعوة إلى إسرائيل، بشأن خطط الضم.ودعت باشليه إسرائيل إلى وقف خططها "غير القانونية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.وقالت باشليه في بيان: "الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من تموز/يوليو.إلا أن شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس، أكد لأعضاء الطاقم الأمريكي اليوم الإثنين، بأن الأول من تموز/يوليو ليس موعداً مقدساً.