دولي

ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن (كورونا)

ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أن بلاده سوف تنتهز فرصة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي، للدفع من أجل إصدار قرار بشأن جائحة فيروس (كورونا).

ووجه ماس اللوم إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة، بسبب عدم إصدار قرار حتى الآن بشأن الاستجابة لهذه الأزمة العالمية، الأمر الذى وصفه بأنه "دليل على العجز".

وأضاف ماس:" لا يمكن أن يقف مجلس الأمن صامتاً، بينما العالم كله يتعامل مع مثل هذه الجائحة".

ومن المقرر، أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لمدة شهر اعتباراً من أول تموز/ يوليو المقبل.

وتسبب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، حول دور منظمة الصحة العالمية، في عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن حول جائحة (كورونا).

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تفشي وباء (كورونا)

إسرائيل تعلن تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تفشي وباء (كورونا)

الصين: تراجع عدد الإصابات لما دون الـ 20 لليوم الثاني على التوالي

الصين: تراجع عدد الإصابات لما دون الـ 20 لليوم الثاني على التوالي

شاهد: مصرع 26 شخصاً بانقلاب قارب في بنغلادش

شاهد: مصرع 26 شخصاً بانقلاب قارب في بنغلادش

إسرائيل: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بـ (كورونا)

إسرائيل: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بـ (كورونا)

شاهد: قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على مبنى بورصة باكستان

شاهد: قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على مبنى بورصة باكستان

أول رد من الأمم المتحدة حول الفيديو المُخل بالآداب داخل إحدى سياراتها في إسرائيل

أول رد من الأمم المتحدة حول الفيديو المُخل بالآداب داخل إحدى سياراتها في إسرائيل

بروفيسور إسرائيلي: لقد فقدنا السيطرة علي كبح تفشي مرض (كورونا)

بروفيسور إسرائيلي: لقد فقدنا السيطرة علي كبح تفشي مرض (كورونا)

استطلاع للرأي: غانتس سيحصل على تسعة مقاعد فقط حال أجريت انتخابات اليوم

استطلاع للرأي: غانتس سيحصل على تسعة مقاعد فقط حال أجريت انتخابات اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم &#34;جبل البابا&#34; شرق القدس

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي

الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي

حماس: الإفراج عن محرري وفاء الأحرار شرط لأي صفقة جديدة

حماس: الإفراج عن محرري وفاء الأحرار شرط لأي صفقة جديدة

المنظمات الأهلية: يجب توحيد الخطاب الإعلامي والشفافية في نشر المعلومات

المنظمات الأهلية: يجب توحيد الخطاب الإعلامي والشفافية في نشر المعلومات

الحزب الشيوعي اليوناني يقدم استجواباً أمام الحكومة بالبرلمان حول الاعتراف بدولة فلسطين

الحزب الشيوعي اليوناني يقدم استجواباً أمام الحكومة بالبرلمان حول الاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"

استقالة ثاني مسؤول لبناني كبير وسط أزمة تهدد استقرار بلاده

استقالة ثاني مسؤول لبناني كبير وسط أزمة تهدد استقرار بلاده

الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً

الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)