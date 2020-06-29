الحكومة ستُصادق على مخالفة (المستهترين) من 100 شيكل لـ 100 دينار



وأضاف نمر، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن المخالفات "تندرج ضمن ثلاث فئات، الأولى: تنطبق على الأفراد، حيث سيتم فرض مخالفة بحق أي شخص لا يرتدي القفازات والكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي بقيمة 100 شيكل، وأما الفئة الثانية على المنشآت التجارية التي لا يلتزم العاملون فيها بإجراءات السلامة، وتبدأ من 100 دينار أردني، أما الفئة الثالثة فتخص وسائل النقل العمومي، التي تم تقليص عدد الركاب فيها، حيث تم التعميم على نقابة السائقين العموميين وكل جهات الاختصاص بضرورة الالتزام بارتداء السائقين والركاب للكمامات".



ولفت نمر إلى أن قرار رئيس الوزراء، سيعطي الصلاحية الفورية للشرطة، بتطبيق المخالفات بحق الأفراد، أما المنشآت التجارية فستتكفل لجنة من وزارتي الاقتصاد والصحة، وكذلك الشرطة لمراقبة تطبيق متطلبات السلامة العامة بها.



وشدد على استمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء وأي نوع من التجمهر للمواطنين، حيث سيتعرض القائمون عليها للمساءلة القانونية.



وأشار نمر إلى إعادة تفعيل عمل حواجز المحبة على مداخل المدن، ولجان الطوارئ في القرى والبلدات، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء (كورونا)، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.



وأكد أن أي مواطن، يخضع للحجر الصحي، ويخالف ذلك، وينقل العدوى إلى غيره، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



يذكر، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، وفق معطيات وزارة الصحة، وصل إلى 2345، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 1716، والوفيات 8 حالات.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر: إن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيصادق، اليوم الاثنين، على المباشرة في تطبيق المخالفات بحق المستهترين باتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.