كتائب شهداء الأقصى تُهدد: الضم يعني العودة لنقطة الصفر

قالت كتائب شهداء الأقصي: إنه وفى ظل الظروف التى تمر بها القضية الفلسطينية، وانتشار وباء (كورونا) حول العالم، تطل علينا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمشروع ضم الأراضي الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات الدولية.





وأكدت في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناء على ما سبق؛ فاننا فى حل من أى تهدئة، ونعلن لكل مجموعاتنا بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إعلان الاستنفار، وضرب قطعان المستوطنين، وتنفيذ عمليات نوعية، توجع الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت، أن مشروع الضم، يعنى العودة لنقطة الصفر، مؤكدة بانه لن يكون لضرباتها حسابات.