الحزب الشيوعي اليوناني يقدم استجواباً أمام الحكومة بالبرلمان حول الاعتراف بدولة فلسطين

في إطار اللقاءات، التي يجريها مع كافة الأحزاب اليونانية، التقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان، مروان طوباسي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوناني، وعضو البرلمان اليوناني، يورغوس مارينو.





وخلال اللقاء، أطلع مارينو السفير طوباس على ما قدمه حزبهم من خلال الكتلة البرلمانية من مساءلة حول عدم اعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين، وفق قرار البرلمان اليوناني، والموقف من اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل؛ لانتهاكاتها المستمرة بحق القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.





وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن حزبه ما زال ينتظر إجابات وردود وزير الخارجية بالخصوص، كذلك فقد أوضح مارينو أن حزبه قد آثار هذا الأمر أيضاً امام رئيسة الجمهورية، خلال زيارتهم لها الأسبوع الماضي، وطلبوا بضرورة ثبات الموقف اليوناني السياسي من ضرورة دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود ما قبل 4 حزيران 67 بذلك دور الحزب الشيوعي المستمر والثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات، وفق القانون الدولي، والأوروبي أيضاً، وضرورة مراجعة الشراكة مع إسرائيل في إطار الاتحاد الأوروبي.





كما أطلع مارينو السفير على الوثيقة التي قدمتها كتلة المبادرة الشيوعية بالبرلمان الأوروبي، حول الاعتراف بالدولة والعقوبات المنتظرة، وكذلك اللقاءات السابقة التي جرت بين الأمين العام للحزب كوتسوباس، والسفير طوباسي، على قرار الحزب ومنظماته الجماهيرية والنقابية بالدعوة إلى التظاهرات المؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وإسقاط إجراءات الضم، بالدعم الأمريكي المنحاز، مشيراً إلى إبراز القضية الفلسطينية، التي دعت لها نقابات العمال (البامه) قبل أسبوعين في وسط أثينا، وكذلك إلى المظاهرة، التي ستدعو لها اللجنة اليونانية للسلام والتضامن الدولي مساء الأربعاء المقبل، وذلك في إطار تنفيذ وترجمة سياسة الحزب الشيوعي اليوناني، بالتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني وقيادته.





من جهته، قدم السفير طوباسي، ملخصاً لآخر التطورات السياسية ومواقف القيادة الفلسطينية منها، وشكر قيادة الحزب الشيوعي اليوناني على ما يقدمه في سبيل مبادئه وتضامنه مع قضية حرية شعبنا الفلسطيني منذ عقود.





وكرر دعوة الأمين العام لزيارة فلسطين في أقرب وقت يسمح بذلك، وعلى ضرورة التواصل القريب في هذه الظروف.

رام الله - دنيا الوطن