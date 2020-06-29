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السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الحنية على الشعب المصري ليست "طبطبة" إنما الحنية الحقيقية هي الشغل والتطوير.

وأوضح معلقاً على صورة زحام مرورى في القاهرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسؤولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده"، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وأضاف الرئيس المصري، أن الشوارع المزدحمة لن يجدى معها المرور، متابعاً: "قولت من 6 سنين.. نبنى الدولة معاً وإيدنا في إيد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، من أجل تسهيل حركة الناس".

وأشار إلى أن: "لما قولت لم يجد من يحنو عليه والحنية مش طبطة.. الحنية الحقيقة توفر للناس كل اللي بيحتاجوه.. الحنية شغل وتطوير".

يذكر، أن مقولة "لقد عانى هذا الشعب الكريم، ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه"، قالها بيان الجيش المصري في الأول من تموز/ يوليو 2013 عقب مظاهرات الثلاثين من حزيران/ يونيو ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

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