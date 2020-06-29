النيابة العامة تتسلم أداوت ولوازم طبية وقائية من بعثة الشرطة الأوروبية

من جانبه، أشار ألتووما إلى أن المساعدات التي قدمتها الشرطة الأوروبية "ستعزز جاهزية النيابة العامة في التعامل مع فيروس (كورونا)، ضمن الإجراءات والبروتوكولات، التي تتخذها الصحة العالمية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجانبين في التعامل مع هذه الجائحة؛ لتعزيز قدرة النيابة العامة على الاستمرارية في العمل، وفقاً للإجراءات الصحية المتخذة.



وفي نهاية اللقاء، قدم النائب العام الشكر لبعثة للشرطة الأوروبية على دعمها للنيابة العامة، بتوفير أداوت ولوازم طبية وقائية؛ لمواجهة هذا الفيروس، واحتوائه، ومنع انتشاره داخل سرايا النيابة العامة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المستمر بين الطرفين، خدمة للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنوقع النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية، كاوكو التووما، عقد استلام أداوت ولوازم طبية وقائية دعماً لجهود النيابة العامة في التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بهدف احتوائه ومنع انتشاره وتوفير الإجراءات الوقائية لكافة أعضاء وموظفي النيابة العامة وجمهور المراجعين.وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مساعدي النائب العام، خالد عواد وياسر حماد، بحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وتطلعات النيابة العامة المستقبلية في إطار الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، حيث تم التطرق إلى مشاريع بعثة الشرطة الأوروبية، خلال فترة تمديد عملها للعام 2021 والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات، ودور بعثة الشرطة الأوروبية في مساندة ودعم عمل النيابة العامة مستقبلاً.