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الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً

الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون: إنه يتابع المعلومات التي تحدثت أمس، عن قرار إسرائيل التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب "البلوك رقم 9".

واعتبر الرئيس اللبناني في تصريحات، نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين، أن "هذه المسألة في غاية الخطورة، وستزيد الأوضاع تعقيداً"، مؤكداً أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه، حيث "بلوكات" النفط والغاز، وخصوصاً "البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال اشهر".

وكان موقع "إسرائيل ديفنس" الإسرائيلي، أعلن أن حكومة الاحتلال، صادقت على البدء بالبحث عن غاز في منطقة "بلوك ألون دي" بالبحر الأبيض المتوسط، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

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