الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع بعد فحص 41 عينة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 41 عينة فحص (كورونا) جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 41 عينة فحص (كورونا) جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة.
وأفادت صحة غزة في تقريرها اليومي، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12597 عينة، منها 12525 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.
فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) (باللغتين العربية والانجليزية)
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