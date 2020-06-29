الأوقاف بغزة تُقرر إعادة الدفعة الجزئية من رسوم الحج والبالغة (1500) دينار

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في غزة، إعادة الدفعة الجزئية الأولى من رسوم الحج والبالغة (1500) دينار للمواطنين المقبولين للحج هذا العام 1441هـ، والبالغ عددهم (1245) حاجاً.



ودعت الوزارة المواطنين الراغبين باسترداد المبالغ، التوجه إلى البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي؛ لاستردادها حسب البنك الذي أودعوا فيه، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2020م، مؤكدةً أن لهم الحق في الاحتفاظ بدورهم في الحج العام المقبل بمشيئة الله.



ونوهت الأوقاف، إلى أنها ستقوم بإجراء قرعة استكمالية العام القادم؛ للعدد المذكور أعلاه، بحيث يصل العدد الإجمالي إلى (2508) حجاج، نصيب محافظات قطاع غزة.



وأشارت إلى أن هذا الإجراء، جاء بعد قرار المملكة العربية السعودية، بعدم استقبال الحجاج من خارج المملكة لهذا العام، واقتصار أداء الحج على عدد معين، خاصة بعد تفشي وباء (كورونا).