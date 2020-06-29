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الكيلة: 40 كادراً طبياً أصيبوا بـ (كورونا) وننتظر 100 جهاز تنفس

الكيلة: 40 كادراً طبياً أصيبوا بـ (كورونا) وننتظر 100 جهاز تنفس
وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، عن تعيين 280 كادراً طبياً جديداً من بينهم 53، سيعملون في محافظة الخليل، والباقي سيتم توزيعهم على كافة مشافي الوطن، إثر تزايد انتشار فيروس (كورونا).

ونوهت وزيرة الصحة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى إصابة 40 من الكادر الطبي من أطباء وأطباء أسنان وممرضين وفنيي أشعة، وتم حجرهم، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية لهم.

وأكدت على وجود 305 أجهزة أكسجين، وان الوزارة بانتظار وصول 100 جهاز آخر، سيتم توزيعها على كافة مشافي الوطن، مشيرة إلى أن جهازين لتوليد الأكسجين، يتوفران: أحدهما في مشفى عالية الحكومي، والآخر في مشفى دورا الحكومي.

وقالت الكيلة: إن محافظة الخليل تعد من أكثر المحافظات حاجة للدعم الطبي، بسبب انتشار الفيروس، وإن 60% من الإصابات سجلت فيها نتيجة المشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتحديداً الأعراس.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه وخلال زيارتها لمحافظة الخليل، ولقائها بكامل القطاع الطبي في المحافظة، تم وضع خطة شاملة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

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