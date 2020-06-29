القدس: ارتفاع مُطرد بالإصابات بفيروس (كورونا)



وقال عضو لجنة طوارئ القدس، حازم الرويضي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه منذ بداية الجائحة تم تسجيل 260 حالة، منها 83 حالة نشطة و5 حالات في المشافي وصفت بالمتوسطة، فيما لا تزال 15 حالة بأماكن الحجر الصحي، وباقي المصابين في الحجر المنزلي.



وأضاف الرويضي، أن المواطن المقدسي، ابتعد عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأغلبية المواطنين غير مقتنعين بخطورة الوباء، مشيراً إلى أن طبيعة الحياة في القدس، يحكمها الاختلاط بشكل كبير، الأمر الذي ساهم في انتشار الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنتشهد مدينة القدس المحتلة، ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس (كورونا)، حيث تم تسجيل 83 حالة، خلال 3 أسابيع، فيما وصفت المدينة بأنها الأكثر انتشاراً للفيروس.