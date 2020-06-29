(نابكو) تُصادق على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 365,700 دينار





تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من الاستخدامات المعمارية والصناعية.





لدى (نابكو) فرع في الأردن، بهدف اقتناص الفرص في السوق الأردني، وكذلك جعل الأردن موطئ قدم للتوسع في الأسواق العربية المجاورة، ولديها أيضاً مكتب تمثيلي في رام الله، وآخر في غرة.





(نابكو) حاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالإضافة إلى شهادة Lloyd’s Register Quality Assurance في السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) وشهادة جودة الطلاء العالمية (QUALICOAT).

كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها الإنتاجية الكبيرة، التي مكّنتها من تلبية احتياجات السوق المحلية، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية.