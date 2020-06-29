الأتيرة: سبب ازدياد البؤر الوبائية بنابلس عدم الالتزام بالحجر والاستهتار





وأضافت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أن هذه الإصابات وعددها 98، تتوزع على (مخيم بلاطة وبلدات قصرة ودير الحطب وسبسطية ومجدل بني فاضل)، مؤكدة أن جهوداً حثيثة، تبذل من كافة الطواقم الطبية، ولجنة الطوارئ العليا، وخلية الأزمة؛ لرصد الخارطة الوبائية، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات والتجمهر، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.





رام الله - دنيا الوطنقالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة: إن سبب ازدياد البؤر الوبائية بالمحافظة، يعود إلى عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي، واستهتارهم بالتقيد بإجراءات وزارة الصحة.