حميد: إغلاق محافظة بيت لحم 48 ساعة لوجود 13 بؤرة (كورونا)

وقال حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، إنه وخلال الموجة الثانية من انتشار فيروس (كورونا) سجلت محافظة بيت لحم حتى الآن 86 إصابة موزعة على 13 موقعاً بالمحافظة، ما يشكل خطورة على حياة المواطنين جراء

التنقل، الأمر الذي استدعى إغلاق المحافظة؛ للحد من انتشار الفيروس.



وأشار حميد إلى أن سبعة مصابين من خارج بيت لحم، متواجدون في المركز الوطني للعلاج، مبيناً أن عدد الإصابات في هذه الموجة في تزايد، مقارنة بتجربة بيت لحم السابقة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، إغلاق المحافظة، اعتباراً من فجر اليوم ولمدة 48 ساعة من أجل إتاحة المجال أمام الطواقم الطبية، للقيام بعملها في رصد الخارطة الوبائية على أن يتم تقييم الحالة بعد هذه المدة.