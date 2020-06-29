وزارة الصحة: 88 مصاباً بـ (كورونا) يتلقون العلاج بالمستشفيات.. بينهم سبعة بالعناية الفائقة

وأشار عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، إلى أن جميع هؤلاء المرضى، وضعهم مستقر، لكنه يبقى بدائرة الخطر، محذراً من تسجيل الإصابات بشكل كبير ومُطرد، وهو أمرٌ خطير، ويُنذر بكارثة حقيقية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، الدكتور علي عبدربه، أن عدد الذين ظهرت عليهم أعراض مرض فيروس (كورونا) وصل إلى 88، بينهم 7 في العناية الفائقة، وواحدة على أجهزة التنفس الصناعي.