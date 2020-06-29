ارزيقات: بدأنا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتحرير مخالفات وسحب رخص

وأوضح ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أنه تم بالأمس في محافظة جنين، اعتقال والد عريس رفض الانصياع للتعليمات الصادرة عن الأجهزة المختصة، وإصراره على إقامة حفل لنجله، بالإضافة إلى فض 8 أعراس

أخرى، وتحرير مخالفات، وسحب رخص لسائقي سيارات عمومي، وأخرى خاصة؛ لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.



وفيما يتعلق بالمناطق التي ليس للسلطة الوطنية سيطرة عليها، قال ارزيقات: إن هناك العديد من الأساليب والأدوات، التي يمكن ابتكارها، والعمل من خلالها بالتنسيق مع كافة المؤسسات لإلزام كافة المواطنين بعدم التجمع، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، حفاظاً على حياتهم.





وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن هناك حالة من الاستهتار من قبل المواطنين، بإقامتهم الأعراس، وفتح بيوت العزاء والتجمعات وغيرها، مبيناً أن الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، منذ أسابيع، بدأت بإجراءات؛ للحث على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، مبيناً أنه تم سحب رخص لسائقي عمومي، بسبب عدم التزامهم بهذه الإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الأمنية، بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تجاه المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.