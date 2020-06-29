محافظة الخليل: مُتجهون لإجراءات أشد صرامة خلال الفترة المقبلة لوقف خطر (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

أكد نائب محافظ الخليل، خالد دودين، أن التجمعات العائلية في المناسبات العامة، هي من أدت لكثرة الإصابات بفيروس (كورونا) في الخليل، موضحًا أنه يوجد تسع حالات في العناية المركزة.



وقال دودين لـ"دنيا الوطن": إن الاختلاطات بالمناسبات العامة والأفراح تحديدًا، يكون من الصعوبة حصارها فيما بعد، لأن الاختلاط يكون في بيت العريس، وفي سهرة الشباب، ومن ثم في الصالة، وكذلك منزل العريس والعروسة.



وبيّن أن الإجراءات، ستشتد في المرحلة المقبلة، وتذهب باتجاه منع المناسبات الاجتماعية، ومنع التجمعات بشكل كامل مهما كانت أسباب هذا التجمع.



وعن أسباب عدم قدرة الجهات الطبية للسيطرة على الإصابات في الخليل، أوضح أنه يوجد تحايل من قبل بعض المواطنين على الإجراءات، وهم يقدمون المصلحة الشخصية والمناسبة الاجتماعية على خطر الوباء، مضيفًا: "على المواطنين أن يأخذوا العبر من الإصابات الكثيرة، وحالات الوفاة، وإلا فإن الخطر سيداهم الجميع".



وأشار دودين إلى أنه مطلوب من المواطن، أن يُقدم والده ووالدته وزوجته وأبناءه على المناسبة الاجتماعية، ولو حصل ذلك فإن السيطرة على الخطر، ستتم في عدة ساعات.