غزة: سلسلة فعاليات شعبية تُتوج بمسيرة بعد غد تحت شعار (موحدون ضد الضم)

المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم حركة (فتح) إياد نصر، أن قطاع غزة، سيشهد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سلسلة فعاليات شعبية، تتوج بمسيرة غضب يوم الأربعاء، تحت شعار "موحدون ضد الضم"، وذلك في مواجهة مخطط الاحتلال لضم أجزاء من دولة فلسطين.



وأضاف نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن هذه الفعاليات، تهدف إلى إيصال رسائل للمجتمع الدولي، بأن الموقف الفلسطيني موحد، في مواجهة المشروع "الصهيوأميركي" والهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.