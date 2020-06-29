المالكي يُعقّب على التصريحات التي تصدر في وسائل الإعلام الإسرائيلية



وأكد المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أن شعبنا متمسك بمواقفه، ولن ولم ينجر وراء بعض التصريحات، التي تصدر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، والغرض منها خلق حالة من القلق، والتأثير على الموقف الفلسطيني.





من جهة ثانية، وفي ضوء المواقف الدولية المساندة للموقف الفلسطيني، والرافضة لخطة الضم، أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن المطلوب الآن انتقال هذه الدول من إبداء المواقف الرافضة للضم إلى الإعلان عن خطوات وإجراءات عقابية، تُفرض على حكومة الاحتلال؛ لمنعها من الإقدام على ضم أجزاء من دولة فلسطين.





وأكد وزير الخارجية، إصرار فلسطين على التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبيناً أنه تم طلب عقد اجتماع طارئ لها؛ للبحث

في الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في مواجهة الضم، مشيراً إلى أنه يجري البحث مع رئيس الجمعية العامة، في اتخاذ خطوة بديلة، في حال لم يتم عقد الاجتماع، بسبب جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنجدد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، التأكيد على رفض القيادة لخطة الضم الإسرائيلية، بكل تفاصيلها، سواء أكان جزئياً أم كاملاً، ورفضها للخرائط الأمريكية الإسرائيلية، التي تحاول حكومة الاحتلال الحديث عنها، والترويج لها.