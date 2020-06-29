تحضيرات لعقد مهرجان مركزي في رام الله بحضور دولي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) رائد رضوان، التحضير لعقد مهرجان مركزي في رام الله، بحضور دولي لافت، في سياق مواجهة مخطط سلطات الاحتلال، ضم أجزاء من دولة فلسطين.



وأشار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، إلى أن اجتماعاً، سيعقد مع القوى والفصائل غداً الثلاثاء؛ لبحث الترتيبات لعقد هذا المهرجان.



وقال رضوان: إن فتح تعمل باتجاه حشد طاقات شعبنا، وتوحيد صفوفه، تحت راية واحدة وصوت واحد، من أجل إصدار موقف موحد؛ لمواجهة مخطط الضم.