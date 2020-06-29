الشرطة: انفجار منزل القيادي (دويك) بواسطة ألعاب نارية بسبب خلاف مالي لنجله





وأوضح فيها بأنه يوجد خلاف مالي مع أشخاص على خلاف شكوته الأولى، وأنه يتعرض للتهديد من خارجين عن القانون وبناء على ما قامت به المباحث من تحريات، تم تحديد الاشتباه بعدد من الأشخاص، الذي اشتركوا بالاعتداء، وهم من أصحاب السوابق ويسكنون في المنطقة الجنوبية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل.



وأكد ارزيقات، بأن العمل مستمر لإحضارهم، وتقديمهم للعدالة.

رام الله - دنيا الوطنأوضحت الشرطة في بيان لها، حقيقة ما جرى بالقرب من منزل القيادي بحركة (حماس) الدكتور عزيز دويك في مدينة الخليل، قبل عدة أيام.وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن أنس، وهو نجل الدكتور عزيز دويك، له خلاف مالي مع أشخاص من إحدى العائلات، وبهدف حل المشكلة، تدخل أشخاص خارجين عن القانون، بناءً على طلب أنس لحلها، وبعد ذلك تدخل أشخاص من عائلات أخرى، ووجهاء، وقاموا بحل الخلاف.وأضاف إرزيقات: إن الخارجين عن القانون، طالبوا بحقوقهم من أنس، وفقاً للاتفاق الذي جرى بينهم إلا أنه رفض إعطاءهم، وعليه توجهوا لمنزل أنس بتاريخ 22/6/2020 وقاموا بإطلاق ألعاب ناريه باتجاه منزله، وفي اليوم التالي، حضر لإدارة المباحث وتقدم بشكوى ضد مجهول، وادعى بأنه لا يوجد أي خلافات له مع أي شخص.وبتاريخ 26/6/2020 قام مجهولون بالاعتداء على منزل أنس دويك، بالألعاب النارية، وإطلاق رصاص في الهواء، وبناء عليه توجهت الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان، ولكن السيد الدكتور عزيز دويك، رفض التعاون معهم، ورفض السماح لهم بالدخول لمنزله أو منزل نجله أنس للاطلاع على الكاميرات، ورفض السماح بتقديم شكوى، وعملت الشرطة، وأحضرت فيديوهات من المنطقة، وفي مساء اليوم التالي للحادثة، حضر أنس، بعد أن تواصلت المباحث معه عدة مرات، وتقدم بشكوى ضد مجهول.