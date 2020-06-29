الصحة بغزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

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رام الله- دنيا الوطن

رصد التقرير السنوي لوزارة الصحة عن العام الماضي 2019، والذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، نحو (37) ألف ولادة في مستشفيات وزارة الصحة، منها نحو (26) ألف ولادة طبيعية، ونحو (11) ألف ولادة قيصرية، في حين بلغ عدد المواليد نحو (39) ألف مولود.



وأشار التقرير الى أن عدد الولادات المتعددة (التوائم) بلغ نحو (1100) توأم، في حين بلغت عمليات النساء والتوليد نحو (14) ألف عملية.



من جهته، ثمن مدير مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، د. هاني مهدي، الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة في تحسين خدمات النساء والتوليد، من خلال اتباع أحدث البروتوكولات المعتمدة، مشيراً إلى جهد الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات الولادة، في تقديم الخدمة والعناية للسيدات الحوامل والمواليد الجدد وأمهاتهم، وتوفير بيئة صحية ملائمة لهم.