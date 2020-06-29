الخارجية: طائرة هندية تصل الأردن اليوم تحمل مساعدات طبية و11 عالقاً



وأشار الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، إلى أن الرحلات من تركيا، ستبدأ غداً لإعادة 1400 عالق من الضفة والقدس و800 عالق من غزة، كما أن طائرة قادمة من نيويورك، ستصل غداً على متنها 30 عالقاً من أبناء شعبنا.



وأضاف مستشار وزير الخارجية، أنه يجري الحجز على متن الطائرات الملكية لإعادة العالقين من كل من السعودية والامارات وأوروبا والولايات المتحدة والجزائر، وتحديد نقاط تجميع لهم في دول الخارج؛ لتأمين عودتهم لأرض الوطن.

هندية، ستصل اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، تحمل مساعدات طبية لشعبنا، وعلى متنها 11 عالقاً فلسطينياً، وأن أكثر من 127 عالقاً سيتوجهون إلى (معبر الكرامة) اليوم، قادمين من دولة الإمارات.