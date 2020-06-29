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شؤون فلسطينية

ألفه عشرات الأكاديميين العالميين.. كتاب "دليل أبحاث الاتصال التطبيقي" يخصص فصلاً عن روابي

ألفه عشرات الأكاديميين العالميين.. كتاب "دليل أبحاث الاتصال التطبيقي" يخصص فصلاً عن روابي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
خصص كتاب "دليل أبحاث الاتصال التطبيقي"، فصلاً كاملاً حول مدينة روابي حمل عنوان "مدينة فلسطينية من أجل المستقبل"، والذي صدر حديثاً عن دار النشر العالمية المرموقة (ويلي- Wiley) ومقرها بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الكتاب الذي جاء في مجلدين اثنين من القطْع العريض بمجمل 1,040 صفحة، يُعالج مجموعة واسعة من القضايا المعاصرة المرتبطة بعلم الاتصال وتجليّاتها في سياقات متنوعة، والفرص والتحديات المتعلقة باستخدام الأنماط الاتصالية بإدارة المشكلات، وقد شارك في إعداد هذا العمل الأكاديمي الضخم نخبة تضم عشرات الباحثين والعلماء والأكاديميين من خلفيات وتخصصات علمية متنوعة من حول العالم.

وقد أشرف على تأليف وإعداد الفصل الخاص بمدينة روابي كل من البروفيسور راندال روغان، خبير في علم الاتصال بجامعة ويك فوريست، وجاك نصار. حيث جاء تدوين هذا الفصل ضمن الكتاب تتويجاً لدراسات علمية معمقة تمت في مدينة روابي للتعرف على مدى فاعلية رؤية المدينة وتحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية عبر مراحل بنائها المختلفة، وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهتها في كل مرحلة وطرق معالجتها وتخطيها، بالإضافة الى مستقبل المدينة الذي ترسمه رؤيتها، والعوامل المساعدة على الوصول إليه وسط الظروف الراهنة.

وقال جاك نصار: "لقد أصبحت روابي وُجهة مفضلة للكثير من الأكاديميين والباحثين من جامعات عالمية مرموقة، والذين يقصدون المدينة لدراستها بناء على حقل علمي يعملون فيه". وأضاف نصار "المدينة تمثل بالنسبة لهؤلاء الباحثين فرصة علمية مميزة لربط النظريات المجردة التي يتداولونها في أروقة الجامعات مع الواقع التطبيقي عملياً، لاسيما وأن روابي تشكل نموذجاً حياً لبناء المجتمع البشري وتجلي علاقاته الحضرية والأنثروبولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وهي قضايا تشكل مجالات خصبة للبحث والدراسة". 

وأعرب البروفيسور روغان عن دهشته بما رآه خلال زيارته مدينة روابي لإعداد الدراسة، باعتبارها أول مدينة فلسطينية مخطط لها، مضيفاً أنه قبل هذه الزيارة كان متأثراً بالرواية التي تروجها وكالات الأنباء الغربية عن افتقار الفلسطينيين للقدرة على تقرير مصيرهم. ويستدرك روغان بالقول "هنا على تلال الضفة الغربية يقف مشروع تنموي اقتصادي فلسطيني مستقل، وهو ما لم يسبق لي رؤيته، وعند عودتي ومشاركة قصة روابي مع زملائي وعائلتي أدركت أنني بحاجة إلى معرفة المزيد عن هذا المشروع وتداعياته ورؤية مؤسسه بشار المصري ودافعه للإقدام على هذه الخطوة، كما أردت فهم سر انخراط الشباب في فريق المصري وما تعنيه المدينة بالنسبة لهم، وقد حصلت على الإجابات الكاملة خلال لقائي الموسع بمؤسس روابي".

وأشاد روغان بالجهود البحثية التي تم تقديمها لإثراء الدراسة من خلال المعلومات والتحديثات المستمرة من قبل جاك نصار، والدعم الذي وفره خلال زيارات روغان الخمس لروابي منذ اوائل 2017. وعبّر المصري: "لقد تشرفنا بمشاركتنا لنخبة من كادر أكاديمي لإصدار كتاب يوفر لعلماء الاتصال والباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية استخلاصات بحثية مهمة حول قضايا واقعية تهم العالم، وتتيح المجال لآخرين كي يعرفوا المزيد عن روابي وما تعنيه لفلسطينيين يعيشون ويعملون فيها، كما أن هذا الفصل فرصة مناسبة لتشجيع آخرين على زيارة روابي والاطلاع على تجربتها، فضلاً عن كونه جسراً يسهم في زيادة نجاح المشروع وتعزيز قدرة الفلسطينيين على التغيير والمضي قدما نحو تقرير مصيرهم".  

وتتلخص المساهمة العلمية لهذا الكتاب بالنسبة لعلم الاتصال في كونه يستكشف كيفية التعاطي الأمثل مع السياقات الاتصالية المتنوعة، وموازنة الحقائق العلمية مع القضايا الاجتماعية والثقافية، ومساهمة الإعلام في التخفيف من تداعيات الأحداث السلبية، كما يسلط الضوء على نتائج البرامج البحثية المستمرة في علم الاتصال. 

ويقدم الكتاب أفضل وأحدث التصورات العلمية المتاحة حول المجالات التي يجب تناولها بالبحث والدراسة مستقبلاً، ويعد الكتاب إضافة علمية نوعية في حقل الاتصال للجامعات الأمريكية والعالمية، وعملاً قيماً لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين في هذا الحقل المعرفي. 

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