الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، يوم الأحد، أن الإمارات، قررت تعليق استقبال الركاب القادمين من باكستان، اعتباراً من اليوم الاثنين، لحين إنشاء مختبر خاص لإجراء فحوص الكشف عن فيروس (كورونا).



ونقلت (رويترز) إعلانها "تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان؛ لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) لجميع القادمين إلى الدولة" من باكستان حيث يزيد عدد الإصابات بوتيرة سريعة.



وكانت شركة طيران الإمارات، المملوكة لحكومة دبي، أعلنت تعليق الرحلات القادمة من باكستان، اعتباراً من 24 حزيران/ يونيو.