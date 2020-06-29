الجبهة الواسعة بالأوروغواي تُدين القرار الإسرائيلي بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية

أصدرت الجبهة الواسعة في الأوروغواي، بياناً تدين فيه القرار الإسرائيلي، بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.







وجاء البيان، استناداً للموقف التاريخي للأوروغواي، من احترام القانون الدولي، ودعمها لمبدأ حل الدولتين.



كما وأكدت على أن ما تقوم به إسرائيل، من إجراءات أحادية الجانب، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن يؤدي إلى سلام عادل وشامل، وإنما سيدفع لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.



رام الله - دنيا الوطنوقد تم اتخاذ القرار بالإجماع، في اجتماع المكتب السياسي الوطني للجبهة، التي تجمع ائتلاف الأحزاب اليسارية، وتشكل اليوم، قوى المعارضة.