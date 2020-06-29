تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7/7/202، نظراً لتفشي وباء (كورونا) في كافة أرجاء الوطن، وحرصاً على السلامة العامة.
وقالت: إنه وخلال هذه الفترة، يُمكن الاستفادة من الزيارة الافتراضية للمتحف على الرابط التالي: https://tour.yam.ps/
وقالت: إن ضريح ياسر عرفات، يبقى مفتوحاً أمام الزوار لقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس.
أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7/7/202، نظراً لتفشي وباء (كورونا) في كافة أرجاء الوطن، وحرصاً على السلامة العامة.
وقالت: إنه وخلال هذه الفترة، يُمكن الاستفادة من الزيارة الافتراضية للمتحف على الرابط التالي: https://tour.yam.ps/
وقالت: إن ضريح ياسر عرفات، يبقى مفتوحاً أمام الزوار لقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس.
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