تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7/7/202، نظراً لتفشي وباء (كورونا) في كافة أرجاء الوطن، وحرصاً على السلامة العامة.



وقالت: إنه وخلال هذه الفترة، يُمكن الاستفادة من الزيارة الافتراضية للمتحف على الرابط التالي: https://tour.yam.ps/



وقالت: إن ضريح ياسر عرفات، يبقى مفتوحاً أمام الزوار لقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس.