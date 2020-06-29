وزير الجيش الإسرائيلي: الأول من يوليو ليس موعدًا مقدسًا لتنفيذ الضم

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، صباح اليوم الاثنين، إن 1 يوليو ليس موعدًا مقدسًا لتنفيذ خطة الضم، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر في (أزرق أبيض) أن الوزير غانتس تحدث صباح اليوم في لقائه مع بيركويتش وفريدمان وقال إن 1 يوليو ليس موعدًا مقدسًا لتنفيذ خطة الضم.



وأضاف غانتس أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام هي الإطار الصحيح والأفضل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. على حد قوله.