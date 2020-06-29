عربي

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، يوم الأحد: إن السودان، قرر تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم، بهدف احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو/ تموز.

وقال صالح وفقاً لـ (رويترز) إن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية، تبدأ في الثامن من يوليو/ تموز، رغم فرض حظر تجول ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.

وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 572 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس (ريختر) تضرب مصر

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لحالات الإصابات بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

خلال 24 ساعة الماضية.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

(نابكو) تُصادق على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 365,700 دينار

(نابكو) تُصادق على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 365,700 دينار

الأتيرة: سبب ازدياد البؤر الوبائية بنابلس عدم الالتزام بالحجر والاستهتار

الأتيرة: سبب ازدياد البؤر الوبائية بنابلس عدم الالتزام بالحجر والاستهتار

حميد: إغلاق محافظة بيت لحم 48 ساعة لوجود 13 بؤرة (كورونا)

حميد: إغلاق محافظة بيت لحم 48 ساعة لوجود 13 بؤرة (كورونا)

وزارة الصحة: 88 مصاباً بـ (كورونا) يتلقون العلاج بالمستشفيات.. بينهم سبعة بالعناية الفائقة

وزارة الصحة: 88 مصاباً بـ (كورونا) يتلقون العلاج بالمستشفيات.. بينهم سبعة بالعناية الفائقة

ارزيقات: بدأنا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتحرير مخالفات وسحب رخص

ارزيقات: بدأنا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتحرير مخالفات وسحب رخص

غزة: سلسلة فعاليات شعبية تُتوج بمسيرة بعد غد تحت شعار (موحدون ضد الضم)

غزة: سلسلة فعاليات شعبية تُتوج بمسيرة بعد غد تحت شعار (موحدون ضد الضم)

المالكي يُعقّب على التصريحات التي تصدر في وسائل الإعلام الإسرائيلية

المالكي يُعقّب على التصريحات التي تصدر في وسائل الإعلام الإسرائيلية

تحضيرات لعقد مهرجان مركزي في رام الله بحضور دولي

تحضيرات لعقد مهرجان مركزي في رام الله بحضور دولي

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد