السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، يوم الأحد: إن السودان، قرر تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم، بهدف احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو/ تموز.



وقال صالح وفقاً لـ (رويترز) إن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية، تبدأ في الثامن من يوليو/ تموز، رغم فرض حظر تجول ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.



وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 572 حالة وفاة.