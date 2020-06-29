السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، يوم الأحد: إن السودان، قرر تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم، بهدف احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو/ تموز.
وقال صالح وفقاً لـ (رويترز) إن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية، تبدأ في الثامن من يوليو/ تموز، رغم فرض حظر تجول ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.
وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 572 حالة وفاة.
قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، يوم الأحد: إن السودان، قرر تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم، بهدف احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو/ تموز.
وقال صالح وفقاً لـ (رويترز) إن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية، تبدأ في الثامن من يوليو/ تموز، رغم فرض حظر تجول ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.
وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 572 حالة وفاة.
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