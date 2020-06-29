اللواء أبو بكر: لم تُسجل أي إصابة بصفوف الأسرى منذ بدء جائحة (كورونا)
خاص دنيا الوطن
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنه لم تُسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أبو بكر لـ"دنيا الوطن"، أنه تم إغلاق سجن (ريمون) من قبل سلطات الاحتلال، بعد إصابة ثلاثة سجانين إسرائيليين بالفيروس، وبالتالي هذا يُشكل خطرًا على الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يوجد أسير فلسطيني قام بزيارته مُحامٍ في توقيف (عتصيون) ويبدو أن هذا المحامي كان مُصابًا بفيروس (كورونا) وجرى فحصه في إسرائيل، وستقوم الجهات الطبية الفلسطينية، كذلك بفحصه.
وأوضح أنه منذ بداية جائجة (كورونا) في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، لم تُسجل أي إصابة بالفيروس في صفوف الأسرى، مستدركًا: "هذا لا يعني أنه مضمون ألا توجد إصابات بينهم، لكن لحد اللحظة، لم يُعلن عن إصابة أي أسير".
وكانت إدارة سجون الاحتلال، أصدرت قرارًا بإغلاق سجن (ريمون)، ومنع الزيارات أو دخول المحامين داخل السجن لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن منع الزيارات، جاء عقب ثبوت إصابة ثلاثة سجانين في سجن (ريمون) بفيروس (كورونا).
وكان الصليب الأحمر، أبلغ هيئة شؤون الأسرى، بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استئناف زيارات الأسرى، مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنه لم تُسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أبو بكر لـ"دنيا الوطن"، أنه تم إغلاق سجن (ريمون) من قبل سلطات الاحتلال، بعد إصابة ثلاثة سجانين إسرائيليين بالفيروس، وبالتالي هذا يُشكل خطرًا على الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يوجد أسير فلسطيني قام بزيارته مُحامٍ في توقيف (عتصيون) ويبدو أن هذا المحامي كان مُصابًا بفيروس (كورونا) وجرى فحصه في إسرائيل، وستقوم الجهات الطبية الفلسطينية، كذلك بفحصه.
وأوضح أنه منذ بداية جائجة (كورونا) في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، لم تُسجل أي إصابة بالفيروس في صفوف الأسرى، مستدركًا: "هذا لا يعني أنه مضمون ألا توجد إصابات بينهم، لكن لحد اللحظة، لم يُعلن عن إصابة أي أسير".
وكانت إدارة سجون الاحتلال، أصدرت قرارًا بإغلاق سجن (ريمون)، ومنع الزيارات أو دخول المحامين داخل السجن لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن منع الزيارات، جاء عقب ثبوت إصابة ثلاثة سجانين في سجن (ريمون) بفيروس (كورونا).
وكان الصليب الأحمر، أبلغ هيئة شؤون الأسرى، بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استئناف زيارات الأسرى، مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.
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