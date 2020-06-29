قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قطر، أنها ستخفف قيود فيروس (كورونا) اعتباراً من أول تموز/ يوليو، بالسماح بإعادة فتح المطاعم والشواطئ والمتنزهات على نحو محدود، وذلك بعد تجاوز ذروة العدوى، وبدء تراجع عدد المصابين.



وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأحد، ونقلته (روسيا اليوم) إن المطاعم، ستعاود أنشطتها بطاقة استيعابية محدودة، اعتبارا من أول تموز/ يوليو، وكذلك الشواطئ والمتنزهات.



ويسجل هذا البلد الخليجي، الذي يقطنه نحو 2.8 مليون نسمة، ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس بين دول الخليج الست، بعد السعودية.



وأعلنت قطر رصد 750 حالة إصابة جديدة يوم أمس الأحد؛ ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 94413 إصابة و110 وفيات.