شاهد: مصرع 26 شخصاً بانقلاب قارب في بنغلادش

رام الله - دنيا الوطنلقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنغلاديش، حسب مصادر إعلامية محلية.وحسب تلك المصادر، فإن قارب (Morning Bird) بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50- 60 شخصاً.وفي وقت لاحق، ذكرت المصادر، أن عدد الضحايا، بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.