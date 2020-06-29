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أبو الرب: سنحتفظ بأسماء من سجلوا للحج ولن يُفتح باب التسجيل للعام المقبل

أبو الرب: سنحتفظ بأسماء من سجلوا للحج ولن يُفتح باب التسجيل للعام المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أنه سيتم الاحتفاظ بأسماء المواطنين، ممن سجلوا لأداء فريضة الحج من المحافظات الشمالية والجنوبية لموسم حج (2020م/1441هـ ) والاكتفاء بها للمنافسة في القرعة، التي ستجريها الوزارة للعام المقبل مع عدم فتح باب التسجيل من جديد.

وأوضح أبو الرب، أن هذا القرار، جاء بعد صدور القرار من الإخوة في المملكة العربية السعودية، بعدم استقبال الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية لهذا العام، واقتصار أداء الحج على عدد معين ومحدد من المواطنين والمقيمين في المملكة، نتيجة لما تعانيه معظم البلدان من تفشي فيروس (كورونا) المعدي.

وأشار إلى أن لجنة الحج والعمرة بالوزارة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، تدارست سبل التعامل مع هذا الواقع، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الوباء، واتخذت العديد من القرارات المتعلقة بعدم استقبال الحجاج من كافة دول العالم.

أما بخصوص رسوم التسجيل للحج، والتي قام المواطنون بدفعها هذا العام، قال أبو الرب: "من يرغب من المسجلين من المحافظات الشمالية باسترداد رسوم التسجيل والبالغة (300) دينار التوجه للبنك، الذي أودع به المبلغ؛ لاسترداد تلك الرسوم، ابتداءً من يوم الأربعاء 1/7/2020".

أما الإخوة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) أوضح أبو الرب أن على من قاموا بإيداع مبلغ (1500) دينار في البنوك، ويرغب باسترداد المبالغ، بإمكانه التوجه إلى البنوك لاستردادها أيضاً  ابتداءً من يوم الأربعاء 1/7/2020م، مع الاحتفاظ بحقهم للعام المقبل إن شاء الله.

وفيما يتعلق بشركات الحج والعمرة المؤهلة لهذا العام في المحافظات الشمالية والجنوبية من قبل الوزارة، أوضح أبو الرب أنه سيستمر تأهيل هذه الشركات للعام المقبل، مع إعفائها من رسوم تأهيل الموسم المقبل للشركات الراغبة في العمل في مجال الحج والعمرة مع إعادة كافة الكفالات المسلمة الخاصة بالشركات لعام 2019م/2020م، باستثناء الشركات التي لديها ملفات عالقة لحين تسوية ملفاتها.

وبين أبو الرب، أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص، من أجل النظر إلى قطاع شركات الحج والعمرة، باعتباره من القطاعات المتضررة من الدرجة الأولى، لاسيما أن على الشركات التزامات كبيرة تجاه العاملين فيها.

وأضاف: إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جاهزة للوقوف عند مسؤولياتها، تجاه كافة المواطنين وأصحاب الحقوق، خاصة بما يتعلق بالحج والعمرة، وأننا نثمن دور الحكومة والقيادة الداعم والمساند لجميع أبناء شعبنا في هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها.

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