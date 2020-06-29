طولكرم: الشرطة توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح لعدم التزامهما بالإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت الشرطة، اليوم، شخصين من أصحاب صالات الأفراح، وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة طولكرم، قامت بتوقيف شخصين من أصحاب الصالات، وذلك لعدم التزامهما بالتعليمات، التي أًعلن عنها ضمن خطة الطوارئ، وذلك للحد من انتشار الفيروس، أثناء قيام دوريات الشرطة، بعمل جولات في المدينة؛ لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة لحصر انتشار الأمراض.



وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية، حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.