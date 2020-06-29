عاجل

  • الصحة: أغلب أجهزة التنفس الموجودة في فلسطين يوجد عليها حالات.. مما يدق ناقوس الخطر

  • صحة غزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

شؤون فلسطينية

طولكرم: الشرطة توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح لعدم التزامهما بالإغلاق

طولكرم: الشرطة توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح لعدم التزامهما بالإغلاق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة، اليوم، شخصين من أصحاب صالات الأفراح، وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا). 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة طولكرم، قامت بتوقيف شخصين من أصحاب الصالات، وذلك لعدم التزامهما بالتعليمات، التي أًعلن عنها ضمن خطة الطوارئ، وذلك للحد من انتشار الفيروس، أثناء قيام دوريات الشرطة، بعمل جولات في المدينة؛ لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة لحصر انتشار الأمراض.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية، حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

الصحة بغزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)

تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)

وزير الجيش الإسرائيلي: الأول من يوليو ليس موعدًا مقدسًا لتنفيذ الضم

وزير الجيش الإسرائيلي: الأول من يوليو ليس موعدًا مقدسًا لتنفيذ الضم

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر سيئ وخطير

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر سيئ وخطير

المستشار براك: مكافحة الفساد ستكون أول مؤسسة فلسطينية تطبق مواصفة منع الرشوة

المستشار براك: مكافحة الفساد ستكون أول مؤسسة فلسطينية تطبق مواصفة منع الرشوة

اللواء أبو بكر: لم تُسجل أي إصابة بصفوف الأسرى منذ بدء جائحة (كورونا)

اللواء أبو بكر: لم تُسجل أي إصابة بصفوف الأسرى منذ بدء جائحة (كورونا)

العمل: الوزارة أعدت برامج مستقبلية للنهوض بقطاع العمل في فلسطين

العمل: الوزارة أعدت برامج مستقبلية للنهوض بقطاع العمل في فلسطين

نادي الأسير: مخاوف انتشار الوباء بين الأسرى تتصاعد

نادي الأسير: مخاوف انتشار الوباء بين الأسرى تتصاعد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

الصحة بغزة: (37) ألف ولادة في مستشفيات الوزارة خلال عام 2019

تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)

تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات بسبب تفشي (كورونا)

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر سيئ وخطير

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر سيئ وخطير

المستشار براك: مكافحة الفساد ستكون أول مؤسسة فلسطينية تطبق مواصفة منع الرشوة

المستشار براك: مكافحة الفساد ستكون أول مؤسسة فلسطينية تطبق مواصفة منع الرشوة

العمل: الوزارة أعدت برامج مستقبلية للنهوض بقطاع العمل في فلسطين

العمل: الوزارة أعدت برامج مستقبلية للنهوض بقطاع العمل في فلسطين

طولكرم: الشرطة توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح لعدم التزامهما بالإغلاق

طولكرم: الشرطة توقف شخصين من أصحاب قاعات الأفراح لعدم التزامهما بالإغلاق

الاحتلال يُبعد المرابطة آية أبو ناب عن الأقصى لـ 6 أشهر

الاحتلال يُبعد المرابطة آية أبو ناب عن الأقصى لـ 6 أشهر

قيادي في حماس يُطالب بجبهة وطنية شاملة وجامعة في مواجهة مخطط الضم

قيادي في حماس يُطالب بجبهة وطنية شاملة وجامعة في مواجهة مخطط الضم

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

الإمارات تُعلّق استقبال ركاب من باكستان اعتباراً من الغد لمخاوف من (كورونا)

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

السودان يُمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس (كورونا)

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قوات الأمن اللبنانية تُحقق في انفجار قرب موكب الحريري هذا الشهر

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد

قطر تُعلن موعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد