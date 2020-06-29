داخلية غزة تُشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار "خارج إطار القانون"

اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، تعميماً بشأن إطلاق النار، خارج إطار القانون، مؤكداً فيه على تشديد إجراءات المحاسبة، لكل من يستخدم السلاح، خارج إطار القانون، سواء في الشجارات أو المناسبات المختلفة، ووجّه الأجهزة الأمنية والشرطية إلى تكثيف المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.



وأكد اللواء أبو نعيم، في تصريح عبر الصفحة الرسمية للشرطة، أن كل من يُخالف ذلك من المدنيين أو العسكريين، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية.