ندرس فرض المزيد من العقوبات للمخالفين.. اشتية: لدينا 1716 حالة (كورونا) نشطة وسبع بالإنعاش

حذر رئيس الوزراء، محمد اشتية، من خطورة انتقال فيروس (كورونا) من حالات فردية مسيطر عليها، إلى حالات مجتمعية، في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.





وقال في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "للأسف أصبح لدينا 1716 حالة (كورونا) نشطة منها 7 في الإنعاش، وسياستنا واضحة، تتراجع الإجراءات بتراجع الحالات".

رام الله - دنيا الوطنواضاف، اضطررنا لإجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم، وفي كل المحافظات، منعنا التجمهر والأعراس وبيوت العزاء، واليوم نناقش عقوبات على المخالفين.نجاحنا في الإجراءات الصحية، هو ما سيساعد الاقتصاد على التعافي، وناقشنا أمس مع سلطة النقد، وصندوق الاستثمار، ووزير الاقتصاد، والبنك الإسلامي للتنمية برامج التعافي الاقتصادي.وقال: افتتحنا مستشفى في مدينة دورا، بسعة 120 سريراً، و40 وحدة عناية مكثفة، وعدة مراكز للفحوص؛ ليتمكن كل من يشعر بالأعراض من إجراء الفحص.