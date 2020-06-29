جراء ملاحقة موظفيها: التنمية تدرس تحميل حماس المسؤولية عن برامجها في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك: إن استمرار حركة (حماس)، بسياسة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية لموظفي الوزارة في غزة، تعكس عقلية الحركة، ضد أبناء شعبنا وموظفينا.



وأكد الديك في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات لن يفيد حركة (حماس) بشيء، ولن نوافق لهم على تسييس المساعدات، والتدخلات الإنسانية، وسنبقى نصر على معايير النزاهة والشفافية في استهداف الفقراء والمحتاجين، بعيداً عن انتماءاتهم السياسية.



وأضاف: "إزاء ما تقوم به حركة حماس، من ملاحقة للموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية، فإن الوزارة، تدرس بشكل جدي تحميلها المسؤولية الكاملة عن البرامج والمساعدات والخدمات الاجتماعية، التي تقدمها الوزارة للفقراء والمحتاجين في قطاع غزة".