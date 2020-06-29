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إسرائيل: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بـ (كورونا)

إسرائيل: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بـ (كورونا)
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 23,907 إصابة، بينهم 40 مريضاً بوضع الخطر. 

وبحسب الصحيفة، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 219 حالة. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن (كبينت- كورونا) سينعقد اليوم للمرة الثانية على التوالي، خلال يومين؛ لمناقشة فرض قيود جديدة على حركة السكان في البلاد.

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