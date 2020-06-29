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شؤون فلسطينية

شاهد.. اشتية: (كورونا) عادت إلينا بوتيرة عالية.. وهذا البروتوكول الصحي العام لمواجهتها

شاهد.. اشتية: (كورونا) عادت إلينا بوتيرة عالية.. وهذا البروتوكول الصحي العام لمواجهتها
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، اليوم الاثنين، البروتوكول الصحي العام لمواجهة فيروس (كورونا)،  الخاص بالمؤسسات والشركات وصالونات الحلاقة ووسائل النقل، وكوادر الأمن الحكومية. 

وعقب رئيس الوزراء عبر الصفحة الرسمية له على (فيسبوك)، على وفاة سيدة بفيروس (كورونا) صباح اليوم الاثنين، قائلاً: رحم الله ضحايا وباء (كورونا) الذين ارتفع عددهم لدينا إلى ثمانية أشخاص، بوفاة السيدة الأربعينية من الخليل هذا الصباح، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم عائلتها الصبر.

وأضاف " الالتزام والوعي هو ما يحمي شعبنا من هذا الوباء، الذي عاد إلينا بوتيرة انتشار عالية، طواقم الصحة وكوادر الأمن يقومون بما عليهم بتطويق الوباء، وعلى المواطنين القيام بواجبهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم".

شاهد: البروتوكول الصحي: الإجراءات اللازم على المواطنين اتباعها

 

شاهد: البروتوكول الصحي العام لوسائل النقل العام

 

شاهد: البروتوكول الصحي العام: المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمهن

 

شاهد: البروتوكول الصحي: صالونات الحلاقة

 

شاهد: البروتوكول الصحي: كوادر الأمن والحكومة
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الكادر الأمني والحكومي وموظفي القطاع الخاص

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