شؤون فلسطينية

الشيخ لـ (نتنياهو): أتحدى أن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك

الشيخ لـ (نتنياهو): أتحدى أن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك
حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، على رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أنّ فرض السيادة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة، لن يضرّ بالسلام، بل سيدفع به، كما ادّعى أنّه جاهز لمفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه مقتنع بإمكانيّة بناء مستقبل من سلام ومصالحة.

وقال الشيخ في تغريده عبر (تويتر): نقول ضم شبر واحد من أرضنا، يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم.

وتحدى رئيس هيئة الشؤون المدنية، نتنياهو، أن يجد فلسطينياً واحداً يفاوضه بعد ذلك، متمماً: "سيبقى قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي".


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