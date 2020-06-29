نتنياهو: الضم يُعزز السلام وأدعو الفلسطينيين إلى التفاوض لإيجاد حل وسط

رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

زعم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم، الإثنين، أنّ فرض السيادة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة "لن يضرّ بالسلام، بس سيدفع به".



وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال خطاب مسجّل له لمنظمة "مسيحيّون موحّدون لأجل إسرائيل".



كما ادّعى نتنياهو أنّه جاهز لمفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه مقتنع بإمكانيّة بناء مستقبل من سلام ومصالحة.



وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً: إنّ (صفقة القرن) وضعت حدًا "لسراب (حل الدولتين)، وبدلاً عن ذلك، تدعو إلى حلّ دولتين واقعي فيه لإسرائيل، وحدها المسؤوليّة الكاملة عن أمنها".