الحكم بالسجن 14 شهرًا وغرامة على الأسير مهيب عبده

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً بحق الأسير مهيب محمد عبده (24 عاما) من كفر نعمة غرب رام الله اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل.





وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت عبده بتاريخ 19/9/2019 بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة كفر نعمة، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته الى التحقيق في مركز عوفر .

رام الله - دنيا الوطنوبعد تأجيل محاكمته 9 مرات أصدرت بحقه اليوم محكمة الاحتلال حكم بالسجن لمدة 14 شهراً أمضى منها 9 شهور حتى الآن.