وزير الجيش الإسرائيلي يُهدد: حماس ستدفع الثمن باهظاً إذا أرادت اختبار إسرائيل

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، البديل، وزير الجيش، بيني غانتس: إن (صفقة القرن) الأمريكية، فتحت نافذة فرص تاريخية، مطالباً الفلسطينيين بإعادة دراسة قرار رفضها.



جاءت تصريحات غانتس، في معرض حديثه عن الضم و(صفقة القرن)، خلال خطاب مُسجل له، أمام أحد اجتماعات منظمة "مسيحيون موحدون لأجل إسرائيل".



ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن غانتس قوله: "إن حماس ستدفع الثمن باهظًا إذا أرادت اختبار إسرائيل"، وأضاف: "ولبنان ستكون مسؤولة عن استخدام حزب الله لصواريخه ضد إسرائيل".



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، سيناقش اليوم مع وزير الجيش غانتس، قضية الضم.