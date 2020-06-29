دولي

انعقاد المؤتمر الصيني- الإفريقي الافتراضي الخامس لتبادل الخبرات حول مكافحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الصين مؤتمرا افتراضيا ضم خبراء صينيين وأفارقة لتبادل الخبرات والآراء حول مكافحة وباء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم 24 يونيو الجاري، مع العلم أن هذا هو المؤتمر الخامس والأخير من نوعه. وتم تنظيم هذا المؤتمر من قبل القسم الإفريقي بوزارة الخارجية الصينية والقسم الدولي بلجنة الصحة الوطنية الصينية، بمساعدة السفارات الصينية لدى الدول الإفريقية، حيث حضر المؤتمر حوالي 100 من المسؤولين والخبراء من أكثر من 20 دولة إفريقية.

وشكر الجانب الصيني في هذا المؤتمر الجهود المبذولة من قبل الهيئات المعنية في الحكومة الصينية وحكومات الدول الإفريقية والمسؤولين والخبراء والسفارات الصينية لدى الدول الإفريقية، قائلا إن إفريقيا ما تزال تشهد تفشي وباء كوفيد-19، رغم أن العديد من الدول قد خفضت مستوى الوقاية والسيطرة على الوباء ومن ثم أصبحت تواجه تهديدا جديدا لدفع أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بالتزامن مع دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذا الوضع الدائم الجديد.

وأضاف أن الصين ستواصل التشارك والتعاون مع الدول الإفريقية لمكافحة الوباء، بما في ذلك مشاركة تجاربها في هذا المجال مع الدول الإفريقية بواسطة طرق متعددة، ودفع بناء مجتمع صحي مشترك بين الصين والدول الإفريقية وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للطرفين، لأجل دفع التنمية المستقرة للعلاقات الصينية- الإفريقية على المدى الطويل.

هذا وأجرت الصين 5 مؤتمرات افتراضية لتبادل الخبرات بين الخبراء الصينيين والأفارقة منذ أبريل 2020، فيما شارك في هذه المؤتمرات مئات من المسؤولين والخبراء من 42 دولة إفريقية. وقدم الخبراء الصينيون خبرات استراتيجية للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج السريريين وطرق الفحص وعرضوا أوجه التقدم في البحوث والدراسات الخاصة بالوباء علاوة على طرق استخدام المستشفيات المؤقتة والحجر الصحي عند الحدود وتقييم مخاطر الوباء.

وستواصل الصين تبادل خبراتها مع الدول الإفريقية عبر أساليب متعددة وتقديم ما في وسعها لدعم جهود إفريقيا للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

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